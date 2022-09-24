Из-за сильного дождя «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 24 сентября 2022 года Фото: Андрей ЗАМАХИН

В субботу, 24 сентября 2022 года, в Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Это связано с сильным дождем в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики обещают жителям столицы очень сильный дождь в субботу днем. Температура воздуха достигнет 8-10 градусов со знаком плюс. Кроме этого в Москве ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление зафиксировано на отметке 734 мм ртутного столба.

К ночи температура воздуха опустится до 6-8 градусов со знаком плюс. Ветер сменится на западный, и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Сохранится облачная погода, местами в Московском регионе ночью будет дождь.

Ранее KP.RU сообщал, что все системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим, а отопление дали в 100% жилых домов.