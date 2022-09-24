Сильные дожди и прохладная погода ожидаются в Москве 24 сентября 2022 года

Сильные дожди и прохлада ожидаются в Москве 24 сентября Фото: "КП" Архив

В субботу, 24 сентября, москвичам предстоит столкнуться с сильными дождями и достаточно прохладной температурой воздуха, сопровождаемой не самым сильным, но всё же порывистым ветром. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу на 24 сентября, температура воздуха днём не поднимется выше +10 градусов, и будет варьироваться от +8 до +10. При этом Москву захлестнут весьма обильные осадки, а порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится не сильно, в среднем на 2 градуса по отношению к дневным показателям, и составит +6-8 градусов по Цельсию. Дождь при этом продолжит лить и в ночное время, скорость ветра останется приблизительно на том же уровне.

В Московской области ситуация аналогичная, разве что ночью температура воздуха опустится значительно сильнее, до +3 градусов тепла.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильных дождей, прогнозируемых синоптиками на 24 сентября.