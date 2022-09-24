Фольклорист Петров назвал особенности дресс-кода среди молодёжи Москвы

Фольклорист Петров назвал особенности моды среди молодёжи Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

Особенности модных тенденций москвичей назвал фольклорист, исследователь Никита Петров, рассказавший о том, как предпочитают одеваться современные жители Москвы, и в особенности молодёжь. Об этом пишет "Мослента".

По словам Петрова, как правило, среди москвичей распространяются модные веяния из Лондона, с задержкой в один сезон - сегодня осенью популярно то, что было популярно в столице Великобритании в 2021 году. Также современная молодёжь Москвы снова начала возвращать в тренды стиль "эмо" из 2007 года - сейчас характерные для этой субкультуры одежды вновь становятся популярны.

Тем не менее самым главным "модным" элементом в Москве остаётся просто качественная, брендовая одежда, однако без кричащих логотипов и яркого выделения принадлежности. Как такового единого стиля у жителей столицы нет, чаще всего они просто предпочитают надевать хорошие, добротные вещи. Единственное исключение из этого правила - компании, собирающиеся на Патриарших прудах, те тусовки как раз любят продемонстрировать окружающим богатство и брендовость своих нарядов.

Другая особенность нарядов в Москве - минимальный процент заношенной, застиранной или не выглаженной одежды. Как правило, москвичи всегда держат свои наряды в надлежащем состоянии, и редко позволяют себе выйти в мятом или старом.

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