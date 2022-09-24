Три полосы движения перекрыли на внутренней стороне 79-го км МКАД из-за массового ДТП

Три полосы движения перекрыли на внутренней стороне МКАД из-за массового ДТП Фото: Департамент транспорта Москвы

Движение на внутренней стороне 79-го км МКАД ограничили из-за массового ДТП. Там 24 сентября днем столкнулись несколько автомобилей, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На кадрах с камер наблюдения видно, что участниками аварии стали грузовой автомобиль и легковушки. Грузовик встал боком, перекрыв собой две полосы. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В настоящее время движение осуществляется по двум полосам из пяти. Дорожники порекомендовали водителям выбирать пути объезда этого участка трассы.

Несколько дней назад массовое ДТП произошло на Зеленоградской улице в Москве. Тогда столкнулись пять автомобилей, писал KP.RU. В аварии пострадали четыре легковушки и один микроавтобус. На время устранения последствий аварии были перекрыты три из пяти полос.