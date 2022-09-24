Правоохранители задержали нарушителей порядка на незаконной акции в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве начали задерживать нарушителей порядка на незаконной акции, пишет РИА Новости.

С начала собрания людей сотрудники правоохранительных органов попросили их разойтись и не нарушать общественный порядок. Граждан предупредили с помощью громкоговорителей, что акция несанкционированная, а за участие в ней начнут задерживать.

Люди проигнорировали просьбы полицейских. Один из участников акции поднял плакат, после чего начались задержания.

К настоящему времени задержания прекратились, оставшихся участников акции просят разойтись.

Как писал KP.RU, ранее прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях. Поводом для предостережений стали призывы присоединиться к несанкционированным собраниям в столице, которые появились в интернете 21 сентября.

Отмечается, что проведение данных мероприятий в установленном законом порядке не согласованы с органами исполнительной власти. За участие в них грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.