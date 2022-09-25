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Общество25 сентября 2022 6:08

Два тела с огнестрельными ранениями обнаружены в припаркованном автомобиле на западе Москвы

Тела мужчины и женщины нашли на улице Студенческой
Ирина РЕБРИКОВА
Оружие было найдено на месте происшествия

Оружие было найдено на месте происшествия

Фото: прокуратура Москвы

В ночь на 25 сентября рядом с одним из домов на улице Студенческой на западе Москвы прохожие обнаружили тела 30-летней девушки и мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Жертвы неизвестного стрелка или группы стрелков лежали на тротуаре между домом и припаркованным рядом с ним автомобилем Mitsubishi.

При этом в нескольких метрах от места происшествия на обочине обнаружилось и оружие, из которого, предположительно были произведены выстрелы. Его упаковали в чехол и уложили вдоль бордюра.

- Координируют работу правоохранительных органов прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов, — отмечается в сообщении.

Пока сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку, собирая материалы для возбуждения уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщил об аресте президента Нотариальной палаты Московской области.