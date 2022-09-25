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Происшествия25 сентября 2022 7:23

Двое мужчин задержаны за нападение на журналиста «России 24» у Пресненского суда Москвы

Им грозит лишение свободы на срок до шести лет по статье УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»
Ирина РЕБРИКОВА
Задержанным, если их вина будет доказана, будет грозить до шести лет лишения свободы

Задержанным, если их вина будет доказана, будет грозить до шести лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое мужчин 1985 и 1975 годов рождения задержаны по подозрению в нападении на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24», совершенном у Пресненского суда столицы 23 сентября, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. В этот день в суде решался вопрос об аресте обвиненного в получении взятки президента Нотариальной палаты Подмосковья Станислава Смирнова.

Дело по факту нападения возбудили по статье Уголовного кодекса России о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В сообщении уточняется, что пострадавший журналист работал у суда по заданию редакции. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей - шесть лет заключения.

Как сообщал KP.RU ранее, руководителя Нотариальной палаты Московской области Станислава Смирнова подозревают в подкупе. По версии следствия, за 5 млн рублей он решил содействовать трудоустройству нотариусом сыну обратившейся к нему женщины. На время следствия суд отправил его под домашний арест.