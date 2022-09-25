Двое мужчин задержаны за нападение на журналиста «России 24» у Пресненского суда Москвы

Задержанным, если их вина будет доказана, будет грозить до шести лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое мужчин 1985 и 1975 годов рождения задержаны по подозрению в нападении на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24», совершенном у Пресненского суда столицы 23 сентября, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. В этот день в суде решался вопрос об аресте обвиненного в получении взятки президента Нотариальной палаты Подмосковья Станислава Смирнова.

Дело по факту нападения возбудили по статье Уголовного кодекса России о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В сообщении уточняется, что пострадавший журналист работал у суда по заданию редакции. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей - шесть лет заключения.

Как сообщал KP.RU ранее, руководителя Нотариальной палаты Московской области Станислава Смирнова подозревают в подкупе. По версии следствия, за 5 млн рублей он решил содействовать трудоустройству нотариусом сыну обратившейся к нему женщины. На время следствия суд отправил его под домашний арест.