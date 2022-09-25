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Происшествия25 сентября 2022 7:05

Мужчина выстрелил в свою дочь семь раз из ружья и убил ее на западе Москвы

Следователи выяснили личности убитых на Студенческой улице мужчины и женщины
Ирина РЕБРИКОВА
С места происшествия следователи изъяли ружье, из которого, предположительно, были произведены смертельные выстрелы

С места происшествия следователи изъяли ружье, из которого, предположительно, были произведены смертельные выстрелы

Фото: прокуратура Москвы

Следователи установили личности погибших от огнестрельных ранений на западе Москвы, ими оказались 30-летняя врач одной из клиник столицы и ее 49-летний отец, сообщает прокуратура Москвы. По предварительным данным, именно он и расправился с девушкой, подкараулив жертву у ее автомобиля.

Нападавший стрелял через стекло боковой двери у переднего пассажирского сиденья, когда девушка сидела за рулем. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия. Тело предполагаемого убийцы было найдено поблизости.

Установлено, что мужчина ранее угрожал дочери расправой. Что послужило причиной семейного раздора и развернувшейся трагедии, устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Ранее KP.RU сообщил, что рядом с одним из домов на Студенческой улице в Москве найдены тела мужчины и женщины. У обоих обнаружили огнестрельные ранения, от которых те и скончались.