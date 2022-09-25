Автомобиль Audi столкнулся с техникой дорожников на Можайском шоссе и остался без крыши

Иномарка врезалась в автомобиль дорожных служб Фото: Департамент транспорта Москвы

На западе столицы у дома № 29 по Можайскому шоссе на полосах движения в сторону области около 10 часов утра 25 сентября автомобиль Audi врезался в технику дорожных служб, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. В результате аварии иномарка практически осталась без крыши.

В каком состоянии находится водитель, и были ли в его машине пассажиры, не сообщается. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб Москвы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Проехать по Можайскому шоссе в сторону области сейчас можно только по двум полосам из трех, лучше объезжать проблемный участок по другим магистралям.

Ранее KP.RU рассказал об аварии с автомобилем каршеринга на Новочеремушкинской улице. Тот слетел с дороги в строительный котлован, а водитель сбежал с места происшествия, опасаясь ответственности.