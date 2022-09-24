Автомобиль каршеринга улетел в огороженный котлован на улице Новочерёмушкинской в Москве

Водитель каршеринга улетел на паркетнике в огороженный котлован в Москве Фото: стоп-кадр

Каршеринговый паркетник Nissan Qashqai улетел утром в огороженный котлован на улице Новочерёмушкинской в Москве. Как сообщает источник KP.RU, водитель с места происшествия сбежал.

ДТП произошло утром 24 сентября. Автомобиль упал в котлован, который был закрыт специальным ограждением. К двум часам дня автомобиль так и не вытащили.

По предварительной информации, водитель с места ЧП сбежал. Его предстоит разыскать правоохранительным органам.

Напомним, 15 сентября в столице произошло массовое ДТП во дворе одного из домов. Водитель каршерингового авто протаранил восемь припаркованных машин, забор и стену дома. Его пытались задержать очевидцы, но неадекватный мужчина продолжал движение. Об этом писал KP.RU. Позже на место прибыли полицейские и водителя задержали. На него составили административные материалы по статьям о невыполнении обязанностей, связанных с ДТП, а также отказ от медосвидетельствования на выявление состояния алкогольного опьянения.