Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2022 12:04

Автомобиль каршеринга улетел в огороженный котлован на улице Новочерёмушкинской в Москве

Водитель скрылся с места ЧП
Мила ГЕНЬ
Водитель каршеринга улетел на паркетнике в огороженный котлован в Москве Фото: стоп-кадр

Водитель каршеринга улетел на паркетнике в огороженный котлован в Москве Фото: стоп-кадр

Каршеринговый паркетник Nissan Qashqai улетел утром в огороженный котлован на улице Новочерёмушкинской в Москве. Как сообщает источник KP.RU, водитель с места происшествия сбежал.

ДТП произошло утром 24 сентября. Автомобиль упал в котлован, который был закрыт специальным ограждением. К двум часам дня автомобиль так и не вытащили.

По предварительной информации, водитель с места ЧП сбежал. Его предстоит разыскать правоохранительным органам.

Напомним, 15 сентября в столице произошло массовое ДТП во дворе одного из домов. Водитель каршерингового авто протаранил восемь припаркованных машин, забор и стену дома. Его пытались задержать очевидцы, но неадекватный мужчина продолжал движение. Об этом писал KP.RU. Позже на место прибыли полицейские и водителя задержали. На него составили административные материалы по статьям о невыполнении обязанностей, связанных с ДТП, а также отказ от медосвидетельствования на выявление состояния алкогольного опьянения.