Эксперты перечислили районы Москвы с самыми дешевым вторичным жильем

Эксперты перечислили районы Москвы с самым недорогим и доступным вторичным жильем Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали вторичный рынок недвижимости в Москве и перечислили районы с самым доступным и недорогим жильем, сообщает «Газета.RU».

Так, наиболее доступным для жителей является Молжаниновский район: в среднем квартира во «вторичке» здесь продаются за 3,35 миллионов рублей. На второй строчке расположилось Чертаново Центральное со средней стоимостью недвижимости в 4,5 миллионов рублей. На третьей строчке находятся Вешняки с 4,78 миллионами рублей. В пятерку также вошли Зябликово и Чертаново Южное – по 5,1 миллионов рублей в обоих.

При этом самая низкая стоимость за один квадратный метр фиксируется в Северном Тушино – в августе «квадрат» обошелся бы покупателям в 164 тысячи рублей. Следом идет Бибирево с ценой в 176 тысяч рублей и Вешняки со стоимостью в 191 тысячу рублей. На четвертом месте находится Ясенево: здесь один квадратный метр жилья в среднем стоит 195 тысяч рублей. Пятерку замыкает Бирюлево Восточное: в этом районе «квадрат» недвижимости также стоит довольно бюджетное – в среднем 200 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что средняя стоимость долгосрочной аренды комнаты в столице в сентябре 2022 года составила 17, 3 тысячи рублей. Это на 8% меньше, чем в прошлом году.