Движение на Симферопольском шоссе в Москве затруднено из-за столкновения грузовика и легковушки

На Симферопольском шоссе произошла авария с участием легковушки и грузового автомобиля Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Симферопольском шоссе в районе дома 3а перед развязкой с МКАД произошла авария: столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение на участке затруднено, в сторону центра работает две полосы из трех, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что в результате столкновения грузовая фура отлетела к бордюру. Серьезно повредилась и иномарка: помялся кузов и крыло автомобиля. На трасе лежит оторванное колесо.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

В 14:50 Дептранс сообщил о том, что движение восстановлено.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве автомобиль Audi столкнулся с техникой дорожников и остался без крыши. Авария произошла на западе столицы у дома № 29 по Можайскому шоссе. Информация о пострадавших не поступала. На месте работали оперативные службы города. На участке работали две полосы движения из трех.