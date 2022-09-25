Расписание поездов МЦД-2 изменится с 26 сентября по 1 октября 2022 года

График движения поездов МЦД-2 изменится с 26 сентября по 1 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) с 26 сентября по 1 октября изменится расписание пригородных поездов из-за обновления инфраструктуры на участке Подольск – Гривно, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, в 22:00 26 сентября по 05:30 1 октября скорректируют график движение электричек на Рижском и Курском направлениях. Время работы сократят по направлению на Москву и из Москвы. Поезда будет ходить с увеличенными интервалами. При этом часть электричек отменят, для некоторых изменится расписание.

Все работы на участке будут идти в ночные часы, когда на МЦД меньше пассажиров. Москвичей и гостей столицы просят заранее планировать поездки и смотреть расписание поездов на сайте перевозчика.

Ранее KP.RU сообщал, что эскалатор на станции метро «Римская» закроют на ремонт с 30 сентября. Подъемник располагается между Люблинско-Дмитровской и Калининской линиями подземки.