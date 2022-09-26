Жителям Москвы рассказали, какие перепланировки разрешены в квартирах

Специалист Мосжилинспекции назвал разрешенные москвичам перепланировки квартир Фото: Анастасия Осипова

Специалист Мосжилинспекции рассказал о разрешенных москвичам перепланировках квартир. Он отметил, что жители столицы чаще всего обращаются в службу для согласования переустановки сантехники, изменения границ санузлов, установки встроенного шкафа. Кроме того, горожане просят разрешение на демонтаж или установку несущей перегородки сообщает «Мослента».

Эксперт отметил: если хозяева квартиры решили сделать совмещенный санузел вместо раздельного, то это перепланировка. В таком случае все изменения необходимо узаконить. При этом ни разработка проекта, ни его дальнейшее согласование не требуется, если жильцы захотели перенести раковину или плиту в пределах помещений, в которых они изначально были установлены.

Но если владельцы недвижимости намерены установить проем в несущей стене, изменить площадь кухни, ванной или санузла, то им придется заказать и предоставить проектную документацию. Разрешение требуется и при любых работах, которые могут изменить архитектурный облик дома.

В управляющей компании можно получить информацию о том, какие стены в квартире являются несущими, а какие нет.

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