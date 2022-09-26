Больницу Управделами президента эвакуировали в Москве из-за пожара на одном квадратном метре

Пожар оперативно потушили, так что огонь не распространился по зданию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В здании Клинической больницы №1 Управления делами президента на Староволынской улице в Москве утром 26 сентября произошел пожар, сообщает ТАСС. Возгорание было небольшим, его оперативно потушили прежде, чем оно распространилось на площадь больше одного квадратного метра.

Тем не менее проводилась эвакуация персонала и пациентов. Никто не пострадал. По предварительным данным, замкнула электросеть и вспыхнула. На текущий момент пожар ликвидирован.

Ранее KP.RU рассказал о пожаре в частной наркологии на севере столицы. Он произошел в ночь на 3 июля в здании в проезде Черского. Трое человек были госпитализированы, им оказали помощь медики. Из огня пожарные достали уже погибшую 48-летнюю женщину, пациентку стационара. Возгорание возникло именно в ее палате. Пожарные не исключают, что она заснула с зажженной сигаретой, и искра или пепел, упав на постель, вызвали пожар.