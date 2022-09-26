«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Бангкок, Коломбо и Гоа из Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» вновь начнет выполнять рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания «Аэрофлот» вновь начнет выполнять рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа. Самолеты Airbus A330 будут летать из столичного аэропорта Шереметьево, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

Уточняется, что с 9 октября перевозчик возобновит регулярные рейсы в Коломбо. Они будут осуществляться два раза в неделю. Затем, с 20 октября, «Аэрофлот» семь раз в неделю начнет выполнять полеты в Бангкок, а с 2 ноября – три раза в неделю на Гоа.

Уже открыты продажи билетов в Коломбо и Бангкок. С актуальным расписанием можно ознакомится на сайте авиакомпании.

Ранее KP.RU сообщал, что «Аэрофлот» с 1 октября 2022 года запустит прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжном лайнере Airbus A330 ежедневно. С начала зимнего сезона самолеты в ОАЭ будут летать два раза в день.