В Музее Москвы заработал временный пункт мобилизации

Пункт организован из трех военных комиссариатов: Замоскворецкого, Тверского и Красносельского Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Музее Москвы открылся временный пункт, в котором будет проводиться мобилизация жителей Центрального округа столицы. Он организован из трех военных комиссариатов: Замоскворецкого, Тверского и Красносельского, сообщает «Москва 24».

Резервистов будут делить на три потока. По словам сотрудника музея, во временном пункте будет работать медицинская комиссия, социальные работники и психологи. Последние помогут горожанам адаптироваться к новым условиям выполнения задач. Здесь также организуют трехразовое питание для граждан.

Временные пункты мобилизации откроются также в Театре Виктюка, Музее героев России и СССР, в Дарвинском музее.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Планируют призвать 300 тысяч резервистов.

Ранее KP.RU сообщал, что у зданий московских военных комиссариатов продолжают собираться очереди. Друзья и родные провожают мужчин на службу. У пунктов мобилизации стоят не только москвичи, получившие повестки, но и добровольцы, которые хотят поехать в Донбасс и Украину.