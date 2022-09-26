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Общество26 сентября 2022 11:46

Мошенники начали наживаться на мобилизации продажей «белых» военников

Аферисты перестают выходить на связь после получения предоплаты
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мошенники начали наживаться на мобилизации продажей «белых» военных билетов

Мошенники начали наживаться на мобилизации продажей «белых» военных билетов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того как президент Российской Федерации объявил о частичной мобилизации в стране, мошенники начали предлагать россиянам якобы справки о непригодности к военной службе и «белые» билеты. Злоумышленники находят жертв в социальных сетях и тематических сообществах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

Уточняется, что аферисты обещают зарегистрировать человека в военкомате с занесением в базу, а после передать необходимые документы курьером или заказным письмом всего за 48 часов. Такую «услугу» они готовы предоставить за 27 тысяч рублей.

Мошенники просят клиента предоставить ксерокопию паспорта, фотографию, а после внести предоплату. Однако после того, как деньги приходят, аферисты сразу же пропадают. При этом потерпевшие теряют не только деньги, но и передают неизвестным свои персональные данные.

«Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать об этой новой преступной схеме друзьям и родным», - отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Музее Москвы заработал временный пункт мобилизации. Его создали из трех военных комиссариатов: Замоскворецкого, Тверского и Красносельского. В нем находятся социальные работники, психологи, медкомиссия.