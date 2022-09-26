Мошенники начали наживаться на мобилизации продажей «белых» военников

Мошенники начали наживаться на мобилизации продажей «белых» военных билетов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того как президент Российской Федерации объявил о частичной мобилизации в стране, мошенники начали предлагать россиянам якобы справки о непригодности к военной службе и «белые» билеты. Злоумышленники находят жертв в социальных сетях и тематических сообществах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

Уточняется, что аферисты обещают зарегистрировать человека в военкомате с занесением в базу, а после передать необходимые документы курьером или заказным письмом всего за 48 часов. Такую «услугу» они готовы предоставить за 27 тысяч рублей.

Мошенники просят клиента предоставить ксерокопию паспорта, фотографию, а после внести предоплату. Однако после того, как деньги приходят, аферисты сразу же пропадают. При этом потерпевшие теряют не только деньги, но и передают неизвестным свои персональные данные.

«Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать об этой новой преступной схеме друзьям и родным», - отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Музее Москвы заработал временный пункт мобилизации. Его создали из трех военных комиссариатов: Замоскворецкого, Тверского и Красносельского. В нем находятся социальные работники, психологи, медкомиссия.