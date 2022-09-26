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Общество26 сентября 2022 12:00

Фольклорист назвал черту коренных москвичей, отличающую их от приезжих

Автор проекта «Народная история России» Никита Петров отметил, что коренные жители столицы обожают гулять пешком
Ирина РЕБРИКОВА
Прогулки позволяют москвичу почувствовать связь с родным городом

Прогулки позволяют москвичу почувствовать связь с родным городом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отличительной чертой коренных москвичей является любовь к долгим пешим прогулкам по столичным улочкам, отметил в разговоре с «Мослентой» фольклорист, автор проекта «Народная история России» Никита Петров. Тем, кто перебрался в Москву недавно, это занятие как постоянное увлечение несвойственно.

Прогулки позволяют москвичу почувствовать связь с родным городом, сделать ее сильнее, соприкоснувшись с проявлениями культурного кода столицы.

- Как раз для того, чтобы увидеть слой культурного кода, на котором притаились Булат Окуджава, маленькие церквушки, уютные дворики и так далее, очень важно перемещаться по городу именно так, - объясняет ученый.

Неудивительно, что для знакомства гостей Москвы с городом коренной москвич, скорее всего, выберет прогулку по переулкам в центре и показ неизвестных большинству туристов достопримечательностей.

Ранее KP.RU рассказал о том, какие главные аспекты в культурном коде столицы выделил фольклорист.