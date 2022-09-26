Фольклорист назвал черту коренных москвичей, отличающую их от приезжих

Прогулки позволяют москвичу почувствовать связь с родным городом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Отличительной чертой коренных москвичей является любовь к долгим пешим прогулкам по столичным улочкам, отметил в разговоре с «Мослентой» фольклорист, автор проекта «Народная история России» Никита Петров. Тем, кто перебрался в Москву недавно, это занятие как постоянное увлечение несвойственно.
Прогулки позволяют москвичу почувствовать связь с родным городом, сделать ее сильнее, соприкоснувшись с проявлениями культурного кода столицы.
- Как раз для того, чтобы увидеть слой культурного кода, на котором притаились Булат Окуджава, маленькие церквушки, уютные дворики и так далее, очень важно перемещаться по городу именно так, - объясняет ученый.
Неудивительно, что для знакомства гостей Москвы с городом коренной москвич, скорее всего, выберет прогулку по переулкам в центре и показ неизвестных большинству туристов достопримечательностей.
Ранее KP.RU рассказал о том, какие главные аспекты в культурном коде столицы выделил фольклорист.