Специалист по первой помощи дал совет жителям Москвы, как бороться с переохлаждением

Специалист по первой помощи рассказал москвичам о методах борьбы с переохлаждением Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как справиться с симптомами переохлаждения, рассказал москвичам главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Тяжельникова, если вы попали под дождь и сильно промокли - первое, что нужно сделать, это попасть в тепло и переодеться. Затем - начните греться у какого-либо теплового прибора, вроде батареи, и параллельно заварите себе чай. Как уверяет специалист, народные средства часто бывают не устаревающими и крайне эффективными, и горячий чай с малиной и мёдом, или хотя бы просто мёдом, одно из таких средств.

При этом специалист отметил, что пользоваться для согревания алкоголем стоит только в крайних случаях, и очень важно не переусердствовать. Также не рекомендуется пытаться согреться в помещениях с открытым пламенем, так как это может негативно сказаться на ослабшем после холода организме.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в понедельник, 26 сентября, Москву ждут +12 градусов тепла и переменные дожди.