В понедельник в Москве ожидаются облачная погода и небольшие дожди

В понедельник в Москве ожидаются облачная погода, небольшие дожди и до +12 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в понедельник, 26 сентября, прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного понизится и составит 742 мм ртутного столба, влажность – 95%. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов. В городе будет преимущественно без осадков.

Днем 27 сентября температура поднимется до +11…+13 градусов. В столице также будет облачно и дождливо. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что по прогнозам синоптика центра «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве до конца сентября будет холодно и дождливо. Однако уже в следующие выходные в город наконец-то придет долгожданное тепло: потеплеет до +18 градусов, осадки прекратятся. При этом ожидается, что в этом году бабье лето придет после 5 октября.