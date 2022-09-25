Синоптик поделился прогнозом погоды на следующие выходные в Москве

В Москве в следующие выходные потеплеет до +18 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве до конца сентября сохранится холодная и дождливая погода. Однако уже в следующие выходные в столице станет намного теплее – воздух прогреется до +13…+18 градусов, а осадки прекратятся, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, в первой половине недели в городе будет около +7…+12 градусов. В ночные часы столбики термометров будут понижаться до +3…+8 градусов. Не обойдется и без дождей: в среду прольется 7-9 мм атмосферных осадков. Всего за пять суток выпадет до 15 мм осадков, то есть 1/5 части от месячной нормы.

Метеоролог добавил, что во второй половине недели в Москве станет меньше осадков, а «адвекция теплого воздуха» усилится. Так, в четверг, температура поднимется до +6…+11 градусов утром и до +9…+14 градусов днем. В пятницу станет еще теплее – +11…+16 градусов. Комфортнее всего будет в субботу и воскресение – воздух прогреется до +18 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что за последние сутки в Московском регионе выпало до 85% месячной нормы осадков. Самые интенсивные дожди прошли в ВАО, Новой Москве и ЗАО. По прогнозам синоптиков «Фобос», бабье лето может прийти в столицы лишь после 5 октября.