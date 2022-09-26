Дождливая и облачная погода сохранится в Москве до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве на протяжении недели, с 27 сентября по 1 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями и дожди. Потепление придет в город лишь к выходным, сообщается на сайте столичной мэрии.

Во вторник воздух прогреется до +11…+13 градусов, местами пройдет дождь. В среду столбики термометров поднимутся лишь до +9…+11 градусов, ночью будет около шести – восьми градусов тепла, возможны небольшие осадки.

Прохладно и сыро будет и в четверг. В дневные часы температура составит +13 градусов, ночью будет от +7…+9 градусов. В пятницу и субботу в Москве немного потеплеет – от +12 до +17 градусов. Ночью столбики термометров покажут +12 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что по прогнозам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в предстоящие выходные в Москве потеплеет до +18 градусов. При этом с понедельника по пятницу в городе прольется до 15 мм осадков, то есть 1/5 от месячной нормы.