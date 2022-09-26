Посетитель клуба «16 тонн» в центре Москвы прострелил охраннику ногу в ходе ссоры

Место происшествия оцеплено. Фото: кадр из видео очевидца

Возле клуба «16 тонн» в центре Москвы днем, 26 сентября, произошел конфликт со стрельбой, в результате которого в медучреждение госпитализировали как минимум одного пострадавшего, сообщают РИА Новости.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве, ссора произошла между одним из посетителей известного заведения на Пресненском Валу и сотрудником службы безопасности. Обиженный гость после ссоры покинул клуб, но вскоре вернулся с огнестрельным оружием и выстрелил в ногу 27-летнему охраннику, уточняет Телеграм-канал «112».

После выстрела нападавший сбежал, сотрудника охраны госпитализировали. Сейчас стрелка ищет полиция. Место происшествия - вход в клуб и тротуар - оцеплено, работает следственно-оперативная группа.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее KP.RU сообщил об убийстве 30-летней женщины-врача, которую застрелил ее пожилой отец, а после покончил жизнь самоубийством.