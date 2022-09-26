Синоптик Шувалов: ливни в Москве сменятся потеплением в среду 28 сентября

Шувалов: Ливни в Москве сменятся потеплением в среду 28 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгожданное потепление уже ожидает москвичей, однако наступит оно не сразу, и сначала придётся переждать ещё одну волну затяжных ливней. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Как заявляет метеоролог, потепление в Москву придёт уже на этой неделе, в среду 28 сентября. Однако до того, вечером понедельника, а также во вторник и в среду ожидаются сильные ливни. Не такие мощные, как были недавно в столице, но все же синоптики обещают выпадение до 40% месячной нормы осадков. Причиной тому стал юго-западный циклон, надвигающийся на Москву со стороны Венгрии.

28 сентября начнёт теплеть. Температура поднимется до +13 градусов, а уже в четверг, 29 сентября, ливни превратятся в кратковременные дожди, и воздух прогреется до +14 градусов по Цельсию. +16 градусов ожидается в пятницу, 30 сентября. При этом такая погода, без дождей и относительно тёплая, сохранится на протяжении всего грядущего уикенда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сохранится дождливая и облачная погода до конца текущей недели.