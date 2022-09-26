Раскрыта информация о мужчине, открывшем стрельбу около клуба «16 тонн» в Москве

Место происшествия оцеплено

По подозрению в стрельбе, открытой днем 26 сентября в клубе «16 тонн» в Москве, столичная полиция разыскивает 58-летнего Дмитрия С., сообщает Телеграм-канал «112». Он скрылся с места происшествия на черном автомобиле Mercedes, принадлежащем его невестке.

Вскоре иномарку нашли брошенной недалеко от места происшествия. Сбежавший подозреваемый не выключил телефон, но трубку не берет.

Как сообщал KP.RU ранее, в результате стрельбы в клубе «16 тонн» оказался ранен в ногу один из охранников. До этого между сотрудниками службы безопасности знаменитого заведения и одним из посетителей возник конфликт. Гость ненадолго покинул клуб, а вернулся с оружием и устроил стрельбу.

Раненый охранник госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. Место происшествия оцеплено полицией. Уголовное дело пока не возбуждено.