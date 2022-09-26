Команда клуба «16 тонн» поблагодарила получившего ранение в ногу охранника за мужество

Команда клуба "16 тонн" написала благодарственное письмо охраннику заведения Фото: прокуратура Москвы

Охраннику, защитившему гостей и сотрудников клуба «16 тонн» в Москве от пьяного стрелка с автоматом, команда заведения написала благодарственное письмо. Его опубликовали в официальном Телеграм-канале клуба.

Как пишут сотрудники, опасный хулиган в состоянии сильного опьянения подошел ко входу в клуб, и начал стрелять по охраннику. Однако тот не растерялся и, несмотря на полученное ранение в ногу, напал на агрессора и смог обезоружить его, чем героически защитил как работников, так и всех гостей клуба от неадекватного стрелка.

Сейчас раненый мужчина находится в больнице, его госпитализировали. Как написали в Телеграм-канале клуба, нападавшему удалось сбежать, его разыскивают.

- Никто из посетителей и сотрудников клуба не пострадал. А нашему герою Саше, который сейчас находится в больнице, мы желаем скорейшего выздоровления, - пишут в Телеграм-канале заведения.

Ранее KP.RU сообщал о том, что полиции удалось установить личность напавшего на клуб «16 тонн» мужчины. Им оказался 58-летний Дмитрий С., сбежавший с места происшествия на своем Mercedes.