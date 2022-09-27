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Общество27 сентября 2022 6:24

Из-за тумана 27 сентября в аэропортах Москвы задержаны 9 авиарейсов

По состоянию на 7:25 утра в столичных аэропортах задержали девять вылетов, еще два были отменены
Мила ГЕНЬ
Из-за тумана из аэропортов Москвы не вылетели 11 авиарейсов

Из-за тумана из аэропортов Москвы не вылетели 11 авиарейсов

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Не менее девяти авиарейсов задержаны в Москве утром 27 сентября из-за накрывшего город тумана. Еще два вылета были полностью отменены. Об этом пишет пишут «Известия», ссылаясь на данные онлайн-табло аэропортов столицы, актуальные на 7:25 утра.

Так, в Шереметьево задержали на вылет два рейса. В Домодедово временно не вылетели три рейса, еще один полностью отменили. Во Внуково задержался вылет четырех авиабортов. В Жуковском из-за погоды отменили один рейс.

По данным «Яндекс Расписания» на 7:50, в столице с утра было задержано не менее 17 авиарейсов.

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сильный туман должен рассеяться в Москве уже в 8-9 часов утра, после восхода солнца.

Ранее Департамент транспорта столицы выпустил предупреждение для водителей. В ведомстве напомнили, что в туманную погоду видимость на дорогах становится хуже, писал KP.RU.