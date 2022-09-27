Дептранс призвал быть водителей осторожнее на дорогах из-за непроглядного тумана в Москве

Видимость на дорогах Москвы ухудшилась из-за непроглядного тумана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 27 сентября в Москве наблюдают сильный туман. Из-за него серьезно ограничена видимость на дорогах, предупредили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Водителей просят быть особо внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Также рекомендуется отложить все гаджеты в сторону, чтобы сохранять концентрацию на все 100 процентов.

Как ранее писал KP.RU, облачная и дождливая погода сохранится в московском регионе до конца недели. Об этом сообщал Гидрометцентр России. Как прогнозировалось, во вторник 27 сентября воздух прогреется до 11-13 градусов выше нуля.

Местами пройдет дождь. Напомним, что об осадках предупреждал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик объяснил, что из-за господства в центральной части страны южного циклона дожди будут идти в Москве вплоть до 28 сентября.