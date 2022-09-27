Горячая линия психологической помощи заработала в Москве

Психологи линии неотложной помощи в Москве провели около миллиона консультаций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 1 млн консультаций провели специалисты линии неотложной психологической помощи в Москве. Такие показатели зарегистрировали за все время работы горячей линии, что составляет более 15 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Психологическую помощь оказывают бесплатно. На горячую линию можно попасть по номеру 051 или +7(495)051. Доступна и поддержка на сайте Московской службы психологической помощи населению, где круглосуточно доступен онлайн-чат Don’t panic.

В 2022 году за помощью обратились более 65 тыс. человек. Также телефон 051 является каналом быстрого реагирования на ситуации, связанные с жестоким обращением с детьми. Специалисты линии взаимодействуют с экстренными службами в двустороннем порядке.

Помимо дистанционных бесед, психологи Москвы проводят очные консультации и психологическую диагностику, тренинги и вебинары, а также сеансы психологической реабилитации. За календарный год можно пройти пять консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов реабилитации.

В 2022 году провели почти 36 тыс. очных консультаций. В тренингах, семинарах и других групповых занятиях поучаствовали почти 9 тыс. человек, еще свыше 47 тыс. человек посетили вебинары. Ранее KP.RU писал, что москвичи стали в два раза чаще обращаться к психологам.