Двое госпитализированы в тяжелом состоянии после столкновения ГАЗ и Volvo на востоке МКАД

Из-за аварии движение между Щелковским шоссе и шоссе Энтузиастов на МКАД сильно затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 109-го километра МКАД утром 27 сентября столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего двое человек попали в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

По предварительным данным, автомобиль ГАЗ врезался в следовавший в попутном направлении грузовой автомобиль Volvo, угодив капотом под прицеп. Водитель и пассажир первой машины сильно пострадали. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Авария перекрыла две полосы из пяти.

- Движение от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов затруднено, - отмечают в столичном Дептрансе, предлагая автомобилистам по возможности выбирать пути объезда проблемного участка.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки на 11:30, затор начинается в трех километрах севернее Щелковского шоссе, на 102-м километре МКАД.

Ранее KP.RU сообщил о предупреждении Дептранса из-за сильного тумана и высокого риска аварийности на дорогах Москвы 27 сентября.