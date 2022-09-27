Собянин назвал улицу в Москве в честь Жириновского

Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе Москвы имени Жириновского Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе Москвы имени Жириновского. Соответствующий документ опубликован 27 сентября на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Улицей Жириновского теперь будет называться некогда безымянный дорожный объект от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы.

Ранее KP.Ru со ссылкой на действующего председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сообщал, что в честь Жириновского назовут улицу рядом с домом, где он жил.

«Здесь его часто видели и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР», - сказал Слуцкий.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года от последствий заражения омикрон-штаммов новой коронавирусной инфекции. До своей смерти он длительное время находился в ЦКБ (Центральной клинической больнице) Управделами президента РФ в Москве.

Похороны политика состоялись 8 апреля нынешнего года. Основатель ЛДПР был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. На самой траурной церемонии присутствовал ограниченный круг людей. Среди прочих на похоронах были родные и близкие Жириновского, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов, все члены высшего совета ЛДПР. При этом в центре российской столицы было организовано масштабное прощание с политиком.