"Иглубар" сгорел в районе Рябовской мануфактуры в Москве

Сильный пожар заметили на территории Рябовской мануфактуры в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

27 сентября, во вторник, на крыше одного из зданий, расположенных на территории Рябовской мануфактуры в Холодильном переулке Москвы, заметили пожар. Открытое пламя было видно на крыше дома, от него вверх поднимался высокий столб дыма. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

По данным спасателей, пожар вспыхнул в летнем кафе, находящемся на крыше здания мануфактуры. Сам огонь разгорелся в 11:39, уже в 11:56 пожар удалось локализовать, а в 12:08 - потушить. Сведений о пострадавших нет.

По данным источника KP.RU, пожар вспыхнул в «Иглубаре».

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве едва не случилась трагедия, когда в одной из местных квест-комнат случился пожар из-за взрыва газовой горелки, используемой организаторами для создания гнетущего эффекта. В тот момент в клетке (игровой, это был хоррор-квест) находились несколько подростков, которые чудом отделались только ожогами.