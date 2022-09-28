Автомобиль врезался в припаркованную машину и перевернулся на крышу после ДТП на СВХ

Автомобиль перевернулся на крышу после столкновения с другой машиной. Фото: кадр из видео Фото: Департамент транспорта Москвы

На Северо-Восточной хорде (СВХ) перед пересечением с проспектом Мира по направлению Ярославского шоссе произошла авария с участием двух автомобилей. Движение на участке осуществляется по одной полосе из трех, сообщается в столичном департаменте транспорта.

На представленных кардах видно, как водитель легковушки влетел в припаркованное у обочины авто, от удара врезавшаяся машина опрокинулась прямо на крышу. Так транспортное средство проехало еще несколько метров. Информация о пострадавших устанавливается.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение в сторону Ярославского шоссе затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 27 сентября, столкнулись ГАЗ и Volvo на внутренней стороне 109-го километра МКАД. Двоих человек госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Было перекрыто две полосы движения из пяти.