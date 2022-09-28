Грузовик загорелся на внешней стороне МКАД у автовокзала «Южные ворота» Фото: Департамент транспорта Москвы

Грузовая фура загорелась на внешней стороне 21-го километра МКАД в районе автовокзала «Южные ворота». Транспортное средство вспыхнуло на обочине, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что из кабины грузовика валил густой белый дым. В настоящее время возгорание ликвидировали. На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Движение на участке 21-го километра МКАД затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 28 сентября автомобиль врезался в припаркованную машину и перевернулся на крышу после ДТП на Северо-Восточной хорде. Информация о пострадавших не поступала. Движение в сторону Ярославского шоссе было затруднено: работала одна полоса из трех.