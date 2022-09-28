В Москве погиб один из директоров дочерней компании РЖД Павел Пчельников

Один из директоров дочерней компании "РЖД" покончил с собой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 сентября, в среду, стало известно о том, что погиб один из руководителей дочерней компании РЖД. Обстоятельства и причины неизвестны, об этом сообщает "Московский комсомолец".

Как сообщает источник, 52-летний Павел Пчельников, занимавший пост директора по коммуникациям в дочерней компании РЖД (ООО "Цифровая логистика" - специализируется на грузовых перевозках), был найден мёртвым рано утром 28 сентября.

Тело было обнаружено в 06:30, на балконе его собственной квартиры. Точная причина смерти неизвестна, по характеру травм лишь предполагают, что он совершил суицид.

Позже KP.RU подтвердили смерть Пчельникова в самой компании.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, предположительно, покончил с собой сын знаменитого ведущего кулинарных шоу Язамира Готта. Тело 20-летнего мужчины было обнаружено на юго-западе столицы России, под окнами жилого дома на улице Обухова.