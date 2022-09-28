Белый медведь Диксон поправился на 22 килограмма в Московском зоопарке Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой

В Московском зоопарке раненый медведь Диксон из Красноярского края поправился с 108 до 130 кг, рассказала директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Для выздоровления зверю важно оставаться в здоровой форме, поэтому Диксона перевели на особое питание. Из меню медведя убрали овсянку и заменили ее на специальные, менее калорийные, гранулы на растительной основе с высоким содержанием витаминов и минералов. Также из рациона исключили бульон. Мишку стараются кормить побольше рыбой, а вареное мясо используют в качестве поощрения на тренингах.

Кроме того, Диксона кормят теперь не только из мисок, но также заворачивают еду в коробки и бумаги, чтобы хищник мог ее добывать.

Напомним, как писал KP.RU, ранее ветеринары обнаружили частичную чувствительность задних конечностей Диксона. С медведем продолжают проводить тренировки на проверку рефлексов и чувствительности. Неподвижные лапы щекочут щеточкой. Специалисты надеются на постепенное возвращение глубокой отзывчивости конечностей, однако на восстановление понадобится много времени и усилий.