Московские ветврачи сообщили, что медведь Диксон начал выздоравливать. Фото: телеграм-канал Светланы Родионовой

Белый медведь, которого ранили на острове Диксон в Краснодарском крае, начинает выздоравливать – у него появилась чувствительность в поврежденных задних лапах. Сейчас животное находится в одном из вольеров Московского зоопарка, за ним постоянно наблюдают специалисты, сообщает KP.RU.

Напомним, пострадавшего медведя с острова Диксон обнаружили местные жители. На помощь к животному приехали ветврачи из столицы, 6 сентября косолапого привезли на лечение в Москву. Мишки кололи антибиотики и обезболивающие, возили на компьютерную томографию и МРТ. Он уже понемногу передвигается по вольеру, но задние лапы животного сильно повреждены.

Директор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала, что специалисты водят специальной щеткой по лапам белого медведя. На последнем занятии Диксон активнее реагировал на эти движения, у него наблюдается поверхностная чувствительностью

«Врачи подчёркивают, что быстрых результатов ждать не приходится, ведь у медведя спинальный шок. И все же положительная динамика есть, хоть и не быстрая. Давайте наберемся терпения», — добавила Акулова.

Ранее KP.RU сообщал, что для пострадавшего медведя из Диксона подготовили программу реабилитации. Его ждут специальные упражнения и тренинги.