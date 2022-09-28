В Москве задержали пьяного мужчину, который сообщил о минировании метро

В Москве задержали мужчину, который сообщил о минировании метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали мужчину, сообщившего об угрозе взрыва в метро. Подозреваемого поймали на Очаковской улице. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, мужчина оказался пьян и не смог объяснить, зачем соврал про минирование.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму установили личность и задержали подозреваемого в ложном сообщении об угрозе взрыва в столичном метро. Им оказался 29-летний мужчина.

По его сообщению полицейские оперативно обследовали указанные станции и прилегающую к ним территорию, в том числе при помощи служебных собак. В результате проверки ничего подозрительного и опасного не обнаружили.

Задержанного доставили в отдел для разбирательства. Там он объяснил, что был пьян. Мотивы своего поступка мужчина объяснить не смог. На него завели уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Фигуранта арестовали. Максимальное наказание, которое ему грозит — от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что неизвестные сообщили о минировании двух московских СИЗО. Сообщения оказались ложными.