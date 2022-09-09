Сообщение о «минировании» поступило в базу ФСИН в Москве

В Центральную базу материально-технического и военного снабжения ФСИН поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в Центральную базу материально-технического и военного снабжения ФСИН поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Специалисты проверяют информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о «минировании» Центральной базы материально-технического и военного снабжения ФСИН», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал KP.RU в пятницу, 9 сентября, аналогичное сообщение пришло в женский следственный изолятор №6, расположенный в районе Печатники в Москве. Специалисты также проверяют информацию.

Ранее KP.RU сообщал, что 24 августа неизвестные сообщили о «минировании» всех столичных торговых центров. В некоторых из них проводились выборочные проверки. Информацию о заложенных взрывных устройствах разослали анонимы из Украины. Сведений об эвакуации не поступало, сообщения оказались ложными. Горожанам ничего не угрожало.