Руководителей и членов сообщества наркоторговцев будут судить в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве будут судить руководителей, а также нескольких участников преступного сообщества по торговле наркотиками. Всего их 11 человек, всем предъявлены обвинения в соответствии с занимаемой ролью в группировке. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Как сообщают в полиции, криминальная организация была поделена на пять "филиалов", работающих в разных местах. В состав группировки входили курьеры, кладовщики, администраторы и люди, занимающиеся производством мефедрона в двух лабораториях в Московской области. Распространялись наркотики с помощью закладок в ряде регионов, включая московский.

Специальные перевозчики занимались доставкой наркотиков из Подмосковья в другие регионы, и затем передавались покупателям через тайники-закладки кладовщикам. Те, в свою очередь, фасовали мефедрон в герметичные контейнеры и оптом передавали курьерам. Последние, с помощью закладок и интернет-магазина, продавали запрещённые вещества покупателям.

В мессенджерах администраторы группировки осуществляли контроль за всеми этапами продажи наркотиков. При этом оплата за товар принималась только в криптовалюте, чтобы избежать отслеживания.

Тем не менее правоохранителям удалось задержать 11 участников преступного сообщества, из оборота при этом изъяли около шести килограммов синтетических наркотиков, 450 граммов кокаина, и более восьми тонн прекурсоров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве мужчина пытался скрыться в лесу в Вешняках от росгвардейцев, неся с собой около 70 граммов мефедрона.