Третьяковка отказалась выставлять «Троицу» Рублева после возвращения из Троице-Сергиевой лавры

Пока знаменитая икона не будет экспонироваться в Третьяковской галерее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Побывавшая по инициативе патриарха Кирилла на богослужении в Троице-Сергиевой лавре икона «Троица» Андрея Рублева получила повреждения, из-за которых ее не будут выставлять в Третьяковской галерее, следует из сообщения искусствоведа Ксении Коробейниковой. В ее распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета музея, в котором указано, что при обследовании знаменитой иконы специалисты нашли 61 «существенное изменение».

Эксперты предположили, что при перевозке, и во время использования в богослужениях в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского не соблюдались необходимые для хранения шедевра XV века условия, из-за чего красочный слой начал шелушиться.

- Пять участков являются аварийными и нуждаются в укреплении. <...> Многократное реставрационное вмешательство усугубит структуру памятника и приведет к не поддающимся устранению проблемам сохранности, — отмечается в сообщении.

Пока специалисты не пришли к единому мнению относительно способа сохранения и восстановления «Троицы» Андрея Рублева. Ее решили направить в депозитарий, выставляться она не будет.

Ранее KP.RU сообщил, что в Третьяковке восстановили поврежденную вандалом картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».