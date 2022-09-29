Ситуационный центр по вопросам мобилизации для студентов открыли в МИСиС

Центр будет принимать обращения от студентов и сотрудников, касающиеся частичной мобилизации Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ) «МИСиС» был создан ситуативный цент, задача которого - оперативное реагирование на обращения студентов в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Центр будет принимать обращения от студентов и сотрудников, касающиеся частичной мобилизации, и оперативно их обрабатывать, чтобы вовремя решить возникающие неурядицы и проблемы. Ректоры, кураторы и заведующие кафедрами будут находиться на связи со студентами 24/7, чтобы не пропустить никаких срочных ситуаций.

Также в вузе увеличили время работы военного стола, для того чтобы студенты в любое время могли подать документы и получить отсрочку. На сайте образовательного учреждения также появился отдельный раздел, посвящённый частичной мобилизации, где можно найти ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Телефон горячей линии МИСиС - 8-499-649-73-73 (с 9:15 до 20:00), также консультацию можно получить, написав на почту - hotline.sto@misis.ru.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве запустили горячую линию по частичной мобилизации для предпринимателей.