Жителя Башкортостана обвинили в вымогательстве трех миллионов рублей у подростка из Москвы

Жителя Башкортостана обвинили в вымогательстве у несовершеннолетнего из Москвы Фото: Александр ГЛУЗ

23-летнего жителя Республики Башкортостан обвиняют в вымогательстве через социальные сети. Установлено, что мужчина около года переписывался с подростком, а затем начал шантажировать его распространением переписки. Об этом пишет пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина переписывался с несовершеннолетним с мая 2019 по март 2020 года, а затем начал угрожать подростку распространением переписки по социальным сетям. Шантажом он стал выманивать у жертвы деньги, требуя регулярно переводить их на его расчётные счета. Общая сумма выманенных средств составила более трёх миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении жителя Башкортостана расследуется Савеловским межрайонным следственным отделом. Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Теперь следователи ходатайствуют о лишении свободы для мошенника.

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