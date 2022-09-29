Мобилизационные пункты продолжают пополняться жителями Москвы Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Мобилизационные пункты в Москве продолжают пополняться жителями столицы - мужчины прибывают уже готовыми, в военной форме и со всеми необходимыми документами. Об отношении мобилизированных к ситуации и их настроениях рассказывает телеканал "Москва 24".

Многие попавшие под мобилизацию граждане, как сообщает телеканал, говорят о необходимости защитить свои семьи и проявить верность стране. Так, один из пришедших отметил, что он является офицером запаса, и сразу сообщил жене и дочери, что готов к мобилизации и поедет, чтобы проявить как патриотизм, так и любовь к своей семье.

Для ускорения мобилизации и комфорта прибывающих граждан в столице установлен ряд временных пунктов, куда люди приносят необходимые документы, а также проходят медкомиссию на годность к службе.

Также в пункты приходят и добровольцы - им необходимо предоставить военный билет, и заявить о готовности присоединиться к военным, чтобы начать процедуру проверки годности.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в МИСиС открыли ситуационный центр по вопросам мобилизации студентов, чтобы помочь им получить отсрочку или решить возможные несостыковки, так как студенты освобождены от призыва.