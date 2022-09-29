Москвичи начали продавать квартиры со скидкой до 60%

Приобрести квартиру в Москве сейчас можно с большой скидкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

На рынке вторичной недвижимости Москвы появилось большое количество срочных предложений с 20%, а иногда и с 60% скидкой на квартиру от ее первоначальной цены, сообщают «Известия» со ссылкой на директора по маркетингу Time development Ирину Морозову. Дисконт начинается от 5-7%, но может доходить и до половины стоимости квартиры.

Эксперты объясняют это тем, что владельцы недвижимости стремятся получить все возможные средства, для того, чтобы в короткий срок уехать из России и начать за границей жизнь на сумму от сделки.

- Вторая причина согласия продавцов на дисконт - страх существенного падения цен на рынке в случае ухудшения геополитической ситуации, — цитирует издание гендиректора и партнера компании Welcome 24 Михаила Клименкова.

Свою роль сыграло и снижение количества покупателей. В Москве на одного покупателя приходится 10-20 продавцов, отмечает управляющий партнер Savills, член правления AREA Дмитрий Халин.

На первичном рынке также предлагают жилье со скидками. Здесь дисконт достигает 30%.

Ранее KP.RU рассказал, сколько в среднем стоит сейчас квадратный метр на первичном и вторичном рынке в Москве, и в каких округах и районах жилье подешевело сильнее всего.