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Общество29 сентября 2022 14:25

Мошенник выманил у подростка из Москвы более трёх миллионов рублей, притворяясь девушками

Житель Башкортостана создал несколько аккаунтов фальшивых девушек для своей аферы
Сергей КУДРИН
Житель Башкортостана создал несколько аккаунтов фальшивых девушек для своей аферы

Житель Башкортостана создал несколько аккаунтов фальшивых девушек для своей аферы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что мошенник шантажом и угрозами выманивший у подростка из Москвы более трёх миллионов рублей, общался с ним через фальшивые аккаунты девушек. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СК РФ.

Сообщается, что 23-летний мошенник из Башкортостана создал в социальных сетях сразу три аккаунта под женскими именами, оформил их, и затем переписывался с них с подростком, чтобы в дальнейшем начать шантажировать. Сейчас злоумышленника уже задержали.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мошенник год общался с юношей из Москвы, а затем начал угрожать ему тем, что сольёт переписку в сеть и тем самым дискредитирует подростка. Шантажом он сумел выманить у молодого человека более трёх миллионов рублей, прежде чем в ситуацию вмешались правоохранительные органы.

Следствие будет ходатайствовать о лишении свободы для мошенника.