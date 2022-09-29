Мошенник выманил у подростка из Москвы более трёх миллионов рублей, притворяясь девушками

Житель Башкортостана создал несколько аккаунтов фальшивых девушек для своей аферы Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что мошенник шантажом и угрозами выманивший у подростка из Москвы более трёх миллионов рублей, общался с ним через фальшивые аккаунты девушек. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СК РФ.

Сообщается, что 23-летний мошенник из Башкортостана создал в социальных сетях сразу три аккаунта под женскими именами, оформил их, и затем переписывался с них с подростком, чтобы в дальнейшем начать шантажировать. Сейчас злоумышленника уже задержали.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мошенник год общался с юношей из Москвы, а затем начал угрожать ему тем, что сольёт переписку в сеть и тем самым дискредитирует подростка. Шантажом он сумел выманить у молодого человека более трёх миллионов рублей, прежде чем в ситуацию вмешались правоохранительные органы.

Следствие будет ходатайствовать о лишении свободы для мошенника.