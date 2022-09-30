В Москве начали готовить к зиме метро, автобусы и электробусы

В вестибюлях и на станциях столичной подземки станет теплее Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Общественный транспорт Москвы с 30 сентября начали переводить на зимний режим работы: на станциях подземки станет теплее, в поездах сменят режим работы кондиционеров, а в автобусах и электробусах проверят отопительные системы, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В течение ближайшего месяца во всех вестибюлях всех станций столичного метро установят пять тысяч вторых дверей. Они не только защитят от холодного воздуха с улицы, но и помешают оттоку тепла со станции, когда включат 1,3 тысячи тепловых завес. Лестничные марши защитят от наледи системы обогрева - их исправность уже проверена.

- Работа вентиляции в метро уже переведена в осенний режим, также специалисты меняют режим работы кондиционеров в вагонах - температура будет на несколько градусов ниже, поэтому пассажирам в теплой верхней одежде будет комфортно, - отмечает заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

К поездкам в осенне-зимний период готовят и 320 поездов Центрального транспортного узла. Его работник приводят в порядок состояние уплотнителей на окнах и в дверях, устройства для обогрева лобовых стекол.

Подготовят к зиме и курсирующие по столице 6 тысяч автобусов и 1 тысячу электробусов. В них также должны быть исправны пневмосистемы, топливные системы, системы отопления, элементы остекления и уплотнителей дверей.

Как сообщал KP.RU ранее, уже на второй неделе октября в Москве может выпасть первый снег, а температура - снизиться до близких к нулю значений.