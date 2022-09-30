Спрыгнувшего на рельсы за наушниками пассажира задержали в метро Москвы

Пассажира, спрыгнувшего на рельсы метро, оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото: МВД Медиа

В Москве на 20 тысяч рублей оштрафовали 26-летнего приезжего, который нарушил требования транспортной безопасности и спрыгнул с платформы метро на жесткий путь, чтобы поднять наушники. Инцидент произошел в ночное время на станции «Парк Культуры» Сокольнической линии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Нарушителя через несколько минут задержали сотрудники патрульно-постовой службы МВД на Московском метрополитене. Правоохранители доставили молодого человека в отделение. В отношении него составили протокол об административном правонарушении – часть 3 статья 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Ему предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на станции метро «Рязанский проспект» погибла женщина после падения на пути. Ее тело подняли на платформу. На месте ЧП работали сотрудники полиции.