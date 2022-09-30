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Происшествия30 сентября 2022 7:22

Спрыгнувшего на рельсы за наушниками пассажира задержали в метро Москвы

Нарушителю предстоит выплатить административный штраф 20 тысяч рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пассажира, спрыгнувшего на рельсы метро, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Пассажира, спрыгнувшего на рельсы метро, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фото: МВД Медиа

В Москве на 20 тысяч рублей оштрафовали 26-летнего приезжего, который нарушил требования транспортной безопасности и спрыгнул с платформы метро на жесткий путь, чтобы поднять наушники. Инцидент произошел в ночное время на станции «Парк Культуры» Сокольнической линии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Нарушителя через несколько минут задержали сотрудники патрульно-постовой службы МВД на Московском метрополитене. Правоохранители доставили молодого человека в отделение. В отношении него составили протокол об административном правонарушении – часть 3 статья 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Ему предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на станции метро «Рязанский проспект» погибла женщина после падения на пути. Ее тело подняли на платформу. На месте ЧП работали сотрудники полиции.