Из-за частичной мобилизации 256 нотариальных контор Москвы перешли на дежурный режим работы

Изменение режима работы связано с резко возросшим из-за частичной мобилизации спросом на нотариальные действия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве с 30 сентября 256 нотариальных контор столицы перешли на дежурный режим работы по выходным и праздничным дням, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.

Это связано с резко возросшим из-за частичной мобилизации спросом на нотариальные действия. Так, призванные в армию москвичи обращаются в конторы, чтобы оформить доверенность на право распоряжаться их имуществом на своих близких. Кроме того, горожане обращаются за выдачей согласий законных представителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.

- Нотариат создает условия для того, чтобы мобилизованные граждане могли совершить необходимые нотариальные действия быстро, без очереди и даже в выходные дни, - отмечается в сообщении.

Изменения коснулись и Московской области, и других регионов страны. При этом количество и список дежурных нотариальных контор определяет палата соответствующего субъекта федерации.

Также в ФНП напомнили о льготах для мобилизованных граждан, которые ввели с 26 сентября 2022 года. По некоторым видам услуг (в том числе - удостоверениям доверенностей) они могут бесплатно получить услуги правового и технического характера.

Ранее KP.RU рассказал, как проходят свадьбы мобилизованных москвичей.